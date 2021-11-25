В Баку организован автопробег Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку организован автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Автомобили для него предоставлены министерством труда и социальной защиты населения.

Автопробег стартовал от Аллеи почетного захоронения и завершится перед Центром Гейдара Алиева.

В нем также участвуют заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев и председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)