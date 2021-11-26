Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве, объявленный в международный розыск

БАКУ /Trend/ - 26 ноября спецконвой Пенитенциарной службы минюста Азербайджана доставил из Украины в Баку Мовсумова Мовсума Вагиф оглу, объявленного в международный розыск, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Надзорное ведомство Украины приняло решение о его экстрадиции на основании ходатайства Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее возникли обоснованные подозрения в том, что Мовсумов обманным путем присвоил чужое имущество, чем нанес материальный ущерб в крупном размере. В связи с этим в Главном управлении по дознанию и следствию МВД Азербайджана в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (совершение мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере) УК.

Также было принято решение о привлечении его к следствию в качестве обвиняемого. Мовсумов был объявлен в международный розыск в связи с тем, что скрылся от следствия. Мовсумов был арестован в мае 2021 года на территории Украины.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)