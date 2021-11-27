На 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана появятся 11 гидрологических пунктов - министерство
БАКУ /Trend/ - В скором времени на 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана начнутся работы по установке 11 гидрологических пунктов. Также в ближайшие годы здесь будут восстановлены гидрологические посты.
Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом охраны окружающей среды и использования природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев.
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