На 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана появятся 11 гидрологических пунктов - министерство

БАКУ /Trend/ - В скором времени на 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана начнутся работы по установке 11 гидрологических пунктов. Также в ближайшие годы здесь будут восстановлены гидрологические посты.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом охраны окружающей среды и использования природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев.