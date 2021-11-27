Тренер поставил задачу войти в первую тройку в программе индивидуальных прыжков на батуте – российская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Тренер поставил перед нами задачу войти в первую тройку в программе индивидуальных прыжков на батуте на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку, сказала Trend российская спортсменка Александра Бонарцева.

"В квалификации я выступила довольно неплохо, были небольшие недочеты, которые постараюсь исправить в финале. В Баку нахожусь с чемпионата мира (ЧМ проходил 18-21 ноября - примечание автора), где выступала в программе прыжков на двойном мини-батуте. За неделю успела подготовиться к выступлению в индивидуальных прыжках. Признаюсь, немного устала, но скоро буду отдыхать, восстанавливаться, а потом продолжу тренировки", - сказала Бонарцева.

По словам спортсменки, организация как чемпионата мира, так и Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку замечательная, и для спортсменов созданы хорошие условия.

"Первый раз выступала в Национальной арене гимнастики в Баку в 2018 году на чемпионате Европы. Мне здесь очень нравится, зал большой и очень комфортный", - сказала она.

Гимнастка также сообщила, что ее родители родом из Баку и она надеется в будущем посетить город вместе с ними.

"В нынешний визит у меня пока не было времени совершить полноценную прогулку по Баку. Думаю, завтра найду возможность выбраться в город и прогуляться. Мои родители родом из Баку. В 2018 году я даже нашла улицу, на которой они когда-то жили, было очень интересно. К сожалению, сейчас в связи с пандемией коронавируса сложно совершать перелеты, поэтому они не смогли приехать вместе со мной. Постараюсь через пару лет привезти их сюда, чтобы они прогулялись и посмотрели, как все изменилось и стало еще красивее", - отметила Бонарцева.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)