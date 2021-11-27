Азербайджанская гимнастка Селджан Магсудова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Селджан Магсудова вышла в финал 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 17 лет - 21 год, сообщает в субботу Trend.

Азербайджанская спортсменка с результатом 97.460 балла расположилась на второй позиции.

В финал также вышли: Александра Бонарцева (Россия, 99.035 балла), Юка Мисава (Япония, 97.325 балла), Мэри Голота (Россия, 95.980 балла), Габриэла Штер (Германия, 95.535 балла), Кристин Фрей Лука (Германия, 94.310 балла), Эрика Санс (Испания, 94.305 балла) и Смилла Дженсен (Дания, 94.055 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)