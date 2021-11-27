Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 190 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 831, вторую - 5 805, третью, бустерную дозу - 23 554 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 460 120. Первую дозу вакцины получили 5 071 264, вторую - 4 555 457 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 833 399 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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