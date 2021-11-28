В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин

БАКУ /Trend/ - В ходе заключительного дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 11-12 лет, сообщает в воскресенье Trend.

В финал вышли Дарья Морозова (Россия, 91.725 балла), Летиция Радаелли (Италия, 90.845 балла), Арина Шарифуллина (Россия, 90.795 балла), Анна Музыка (Беларусь, 89.420 балла), Юри Чиёнобу (Япония, 89.415 балла), Елизавета Николаева (Россия, 89.010 балла), Радост Пеева (Болгария, 89.005 балла) и Магдалена Кисёва (Болгария, 88.820 балла).

Азербайджанская гимнастка Сама Джафарова в финал не прошла, она с результатом 77.125 балла заняла 31 место.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)