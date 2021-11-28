В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин

БАКУ /Trend/ - В ходе заключительного дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в воскресенье Trend.

В финал вышли Маршалл Фрост (Великобритания, 71.900 балла), Райан Макканьан (США, 70.200 балла), Брент Деклерк (Бельгия, 70.100 балла), Омо Аикеремиоха (Великобритания, 69.800 балла), Александр Коул (США, 69.500 балла), Иван Павлищев (Россия, 69.300 балла), Егор Сухоребров (Россия, 69.200 балла), Иван Ларсон (США, 69.000 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)