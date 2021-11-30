В Иране за сутки от коронавируса скончались более 100 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 119 человек, зафиксировано 4 253 новых случая заражения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 129 830 человек, общее число зараженных достигло 6 117 445 человек. Состояние 3 334 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 5 883 470 человек, проведено более 38,7 миллиона тестов.

В целом в Иране было использовано около 106 миллиона вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 57,6 миллиона, вторую - 47,1 миллиона, третью - 1,06 тыс. человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)