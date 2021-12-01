Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди с перерывами, местами интенсивные, в горах - снег, который постепенно прекратится днем. Порывистый западный ветер днем сменится восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)