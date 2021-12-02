В Лачине посажено около 2500 деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первого декабря по случаю первой годовщины освобождения от оккупации города Лачин состоялась широкомасштабная акция по посадке деревьев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«В рамках кампании «Зеленый марафон», проведенной при совместной организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов, на двух участках в селе Гюлебирд Лачинского района были посажены около 2500 деревьев различных пород, посеяно около 500 килограммов семян дуба. В мероприятии приняли участие представители соответствующих подразделений министерств экологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, сотрудники местной структуры ОАО «Азерэнержи», представители СМИ», - отмечает ведомство.

Отметим, что с целью восстановления зеленых массивов, уничтоженных армянской армией, в Лачине и на других освобожденных от оккупации территориях продолжается проведение акций по посадке деревьев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)