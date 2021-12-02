Великолепный концерт оркестра Kremerata Baltika в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялся великолепный концерт камерного оркестра Kremerata Baltika, сообщает Trend.

Kremerata Baltika - оркестр мирового уровня, за время своего существования он побывал на гастролях в более чем в 50 странах, 600 городах и дал более 1000 концертов в cтранах Азии, в Австралии, США, в странах Латинской Америки, в России и странах Европы. Оркестр записал свыше 20 CD-дисков. В 2002 году он был удостоен премии "Грэмми".

Концерт Kremerata Baltika вызвал большой интерес у бакинской публики. Этой программы меломаны ждали с большим нетерпением.

На вечере классической музыки, который прошел в рамках "Года Низами Гянджеви", прозвучали сочинения выдающихся композиторов.

Солистами программы были лауреаты международных конкурсов - заслуженный артист Азербайджана, скрипач Эльвин Ганиев и молодой латвийский пианист Георгий Осокин. Дирижер - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.

Вечер открыл Концерт для струнного оркестра итальянского композитора Нино Рота. Произведение в исполнении оркестра запомнилось невероятно красивым звучанием и чувственными интонациями, словно наполнив зал солнечным теплом.

Затем на сцену был приглашен Георгий Осокин. В сопровождении оркестра он исполнил Концерт для фортепиано Фридерика Шопена. Прикоснувшись к клавишам, пианист словно погрузился в загадочный мир музыки, а затем поделился этим миром со всем залом. Исполнение Георгия Осокина отличается феноменальной виртуозностью, совершенным звуком с богатейшим спектром оттенков звучания.

Во втором отделении программы оркестр Kremerata Baltika под управлением дирижера Фуада Ибрагимова исполнил с солистом - заслуженным артистом Азербайджана Эльвином Ганиевым Концерт для скрипки и струнного оркестра Феликса Мендельсона.

Скрипач-виртуоз покорил публику своим талантом, безупречным мастерством и глубиной исполнения. Выступление Ганиева вызвало восторг публики и бурю оваций.

Самым знаменательным моментом концерта стало исполнение оркестром симфонии "Низами" видного азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Это великое произведение является одной из жемчужин азербайджанской музыкальной культуры, а услышать симфонию в исполнении оркестра Kremerata Baltika под управлением маэстро Фуада Ибрагимова – это особое, непередаваемое удовольствие и огромное наслаждение.

Говорят, что один и тот же оркестр с разными дирижерами звучит по-разному. Под руководством Фуада Ибрагимова оркестр Kremerata Baltika звучал великолепно, одухотворенно и невероятно мелодично.

Выступление камерного оркестра Kremerata Baltika в Баку произвело неизгладимое впечатление на публику, став знаковым и очень ярким событием в культурной жизни. Виртуозное, блистательное выступление оркестра встречалось слушателями бурными аплодисментами и возгласами "Браво!". Публика бесконечно благодарила музыкантов и дирижера за подаренный праздник музыки.

После программы в интервью СМИ Фуад Ибрагимов поделился впечатлениями от вечера.

"Я безгранично счастлив, что в этом прекрасном зале прошел столь блистательный концерт. Надеюсь, что поклонники музыкального искусства получили от вечера большое удовольствие. Хочу пожелать, чтобы подобные мероприятия проходили как можно чаще", - сказал он.

Отметим, что в состав камерного оркестра Kremerata Baltika, созданного в 1997 году всемирно известным скрипачом Гидоном Кремером, входят 23 молодых талантливых музыканта из Латвии, Литвы и Эстонии.

Первое выступление оркестра состоялось в 1997 году на легендарном австрийском фестивале камерной музыки Локенхаус. Коллектив сразу завоевал внимание и симпатии публики.

Оркестр быстро стал профессиональным музыкальным коллективом мирового уровня.

Kremerata Baltika - один из известных оркестров Европы, выступает с концертами на ведущих концертных площадках мира.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)