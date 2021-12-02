Дистанционное обучение не заменит очных занятий - министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дистанционное обучение не заменит очных занятий.

Об этом сказал в четверг министр образования Азербайджана в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC на тему: "Наука и образование в постпандемический период".

По его словам, система образования Азербайджана переняла много положительного и отрицательного от дистанционного обучения.

Министр отметил, что период пандемии коронавируса выявил пробелы в науке и образовании.

"В подобной кризисной ситуации выявляются пробелы и серьезные недостатки. Хотя в этом году очные занятия начались с опозданием, успеваемость обеспечивается. Перед системой образования стоит множество задач, в том числе обеспечение доступности, устойчивости и равного доступа к образованию людей из разных социальных слоев населения", - сказал Амруллаев.

"С помощью дистанционного обучения можно получить некоторые знания, однако оно не может полностью заменить очное образование. Дистанционный формат не обеспечивает полноценного обучения. Должны быть механизмы контроля качества образования. В период после пандемии необходимо сохранить опыт гибридного образования, но при этом не потерять в качестве", - сказал Амруллаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)