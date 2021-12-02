БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 37 057 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 187, вторую - 5 456, третью - 27 414.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 604 976. Первую дозу вакцины получили 5 087 717, вторую - 4 578 492, третью - 938 767 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)