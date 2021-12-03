Названы расходы Азербайджана на вакцинацию от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расходы на вакцинацию от коронавируса до сегодняшнего дня составили 433 миллиона манатов.

Об этом сказал в пятницу премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

"В государственном бюджете на 2022 год на вакцинацию предусмотрены соответствующие средства", - отметил Асадов.

Отметим, что на 2 декабря 2021 года в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 37 057 человек.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 187, вторую - 5 456, третью - 27 414.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 604 976. Первую дозу вакцины получили 5 087 717, вторую - 4 578 492, третью - 938 767 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)