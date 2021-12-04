В Азербайджане за сутки выявлено 1 406 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 787 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 406 случаев заражения коронавирусом, 1 787 человек вылечились, 18 – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 594 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, 562 786 человек вылечились, 7 947 – скончались, число активных больных составляет 24 261.

За последние сутки в стране проведено 12 869 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 591 270.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)