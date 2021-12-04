БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 832 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 889, вторую - 5 346, третью - 26 597 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 675 649. Первую дозу вакцины получили 5 095 524, вторую - 4 588 915 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 991 210 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)