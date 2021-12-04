Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 832 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 889, вторую - 5 346, третью - 26 597 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 675 649. Первую дозу вакцины получили 5 095 524, вторую - 4 588 915 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 991 210 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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