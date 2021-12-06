В Азербайджане обнародован размер страховых выплат наследникам погибших в крушении вертолета военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Для наследников военнослужащих, погибших в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе, предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев.

По его словам, для пострадавших в результате крушения вертолета предусмотрена единовременная страховая выплата в соответствии с группой инвалидности.

«По первой группе инвалидности предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 8 800 манатов, по второй - 6 600 манатов и по третьей группе – 4 400 манатов. В случае, если инвалидность не назначена, но пострадавшие получили ранения, то за тяжелое ранение предусмотрена единовременная страховая выплата в 2 750 манатов, а за легкое - 550 манатов. Эти выплаты осуществляются Государственной страховой коммерческой компанией», - сказал Мирсалаев.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

Имена 14 погибших военных:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

​​​​​​​- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

​​​​​​​- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)