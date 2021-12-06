В Азербайджане обнародован размер страховых выплат наследникам погибших в крушении вертолета военнослужащих
БАКУ /Trend/ - Для наследников военнослужащих, погибших в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе, предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов.
Как передает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев.
По его словам, для пострадавших в результате крушения вертолета предусмотрена единовременная страховая выплата в соответствии с группой инвалидности.
«По первой группе инвалидности предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 8 800 манатов, по второй - 6 600 манатов и по третьей группе – 4 400 манатов. В случае, если инвалидность не назначена, но пострадавшие получили ранения, то за тяжелое ранение предусмотрена единовременная страховая выплата в 2 750 манатов, а за легкое - 550 манатов. Эти выплаты осуществляются Государственной страховой коммерческой компанией», - сказал Мирсалаев.
Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.
Имена 14 погибших военных:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)