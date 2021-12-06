Назван срок выплаты пенсий по Баку и Сумгайыту

БАКУ /Trend/ - Выплата пенсий по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району запланирована на 8 декабря, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как отмечается, пенсии лиц с пенсионным правом на льготных условиях будут выплачены в этом месяце по графику.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2021 года на учете в Госфонде состояли 1 миллион 214,1 тысячи пенсионеров (1 миллион 257,4 тысячи - на 1 июля 2020 года), что составляет 12,1% населения страны.

(Перевод: Кямаля Сеидова)