Азербайджан отправил 100 тысяч вакцин в Буркина-Фасо

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств направила 611 200 доз вакцины против коронавируса в Буркина-Фасо и Того, передает Trend со ссылкой на МИД Турции.

Согласно информации, отправленные вакцины были выделены со стороны Турции (200 000 доз Sinovac), Азербайджана (100 000 доз Sinovac), Узбекистана (100 000 доз Sinovac) и Венгрии (211 200 доз Sinopharm).

Из них 400 000 доз вакцин Sinovac были переданы Буркина-Фасо и 211 200 доз Sinopharm - Того.