Азербайджанская гимнастка заняла первое место на международных соревнованиях в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки приняли участие в международном турнире по женской спортивной гимнастике Barborka Cup 2021, который прошел 4-5 декабря в польском городе Забже, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях нашу страну представляли Назенин Теймурова, Марьям Мусаева и Дуйгу Меджидзаде.

Назенин Теймурова, выступившая в возрастной категории "юниоры", с результатом 48.665 балла заняла первое место в многоборье.

Дуйгу Меджидзаде и Марьям Мусаева в многоборье заняли шестое и девятое место соответственно.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)