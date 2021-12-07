Газожидкостный пилинг кожи головы поможет решить проблему выпадения волос

БАКУ/Trend/ - В клинике эстетичной косметологии АSTHETIK LAB вы можете попробовать процедуру газожидкостного пилинга кожи головы и подарить здоровье и блеск вашим волосам. Кожа головы нуждается в очищении от отмерших клеток и избавлении от излишка кожного сала. Очищение кожи головы поможет проникновению лекарсвенных средств, сывороток и минеральных комплексов и значимо улучшит качество волос. Газожидкостный пилинг - это процесс одновременного механического и температурного воздействия на кожные покровы. Это аппаратная косметологическая процедура, направленная на поверхностное очищение посредством воздействия на кожу сжатого газа и жидкости в виде лечебного коктейля. Процедура проводится с помощью препарата JetPeel, произведенного в Израиле.

Глубина воздействия регулируется аппаратом, благодаря чему можно обрабатывать даже труднодоступные и чувствительные зоны, не травмируя эпидермис. Газожидкостный пилинг рекомендуется тем, у кого выпадают и редеют волосы, наблюдается повышенное салоотделение кожи головы, тусклость и ломкость волос, повышенная сухость кожи и волос.

Пройдите процедуру газожидкостного пилинга и вы почувствуете абсолютную чистоту кожи головы, избавитесь от перхоти, от жирных корней. Вы сожете вернуть блеск и эластичность волосам и заметите эффект уже после первой процедуры. Наши врачи-трихологи проведут полную диагностику волос и кожи головы, выберут необходимый именно вам курс очищения и лечения.

Клиника АSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303