В Баку проходит Азербайджанский форум карьерного роста (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:40)

БАКУ /Trend/ - В Баку восьмого декабря проходит Азербайджанский форум карьерного роста, сообщает в среду Trend.

На форуме выступили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

В мероприятии принимают участие депутаты, представители государственных и частных структур, вузов, центров карьеры, студенты и другие гости.

Форум, проходящий под девизом «Будь готов к будущему!», нацелен на улучшение информированности о постоянно меняющемся рынке труда, ознакомление участников с профессиями и навыками будущего, обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.

Как сказал в своем выступлении на форуме министр труда и социальной зашиты населения Сахиль Бабаев, ежегодно на рынок труда Азербайджана выходят свыше 100 тысяч представителей молодежи, что ставит такую важную задачу, как обеспечение достойной занятостью трудоспособного населения, в том числе молодежи.

«Одна из проблем, существующая сегодня на рынке труда, связана с тем, что молодежь не может найти работу по специальности. С другой стороны, удельный вес специализированной рабочей силы в численности экономически активного населения составляет не более 35 процентов», - отметил Бабаев.

По его словам, за четыре года число заключенных трудовых договоров в Азербайджане выросло на 30 процентов - до 1,685 миллиона. Фонд заработной платы вырос на 92 процента.

«Посредством услуг занятости 230 тысяч человек обеспечены работой, 122 тысяч – оплачиваемыми общественными работами, 36 тысяч - активами в рамках программы самозанятости, семь тысяч человек привлечены к профподготовке, 8 485 лицам назначено пособие по безработице. Эти выплаты выросли на 30 процентов», - сказал Бабаев.

По его словам, в соответствующей подсистеме минтруда зарегистрированы 110 тысяч вакансий, и в настоящее время имеется 14 тысяч активных вакансий.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)