БАКУ /Trend/ - В результате очередной армянской провокации восьмого декабря погиб военнослужащий азербайджанской армии, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью восьмого декабря на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб азербайджанский военнослужащий рядовой Алиев Асиф Адиль оглу. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида! В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, обстрел противника был подавлен", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.