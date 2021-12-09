Вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию в Кяльбаджарском направлении

БАКУ / Trend / -Подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на Кяльбаджарском участке государственной границы, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"9 декабря примерно в 15:00 армянские военные подразделения с боевых позиций в направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском районе. Подразделениями нашей армии, дислоцированными на этом направлении, были предприняты соответствующие действия", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.