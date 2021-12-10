"Карабах" вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в последнем матче группового этапа Лиги конференций УЕФА сыграл в гостях со швейцарским "Базелем".

Как передает Trend, матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили нападающий "Базеля" Артур (33-я и 74-я минуты) и полузащитник Касами (62).

Набравшие 14 и 11 очков в группе "Базель" и "Карабах" вышли в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Отметим, что "Базель" продолжит выступление в Лиги конференций с 1/8 финала, а "Карабах" с 1/16 финала.