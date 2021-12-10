В Азербайджане устанавливаются случаи исключения медиа-субъектов из реестра

БАКУ / Trend / - В Азербайджане при выявлении 3 (трех) раз в течение года фактов несоответствия требованиям, предъявляемым к публикуемой и (или) распостраненной в СМИ информации, медиа-субъекты будут исключены из реестра.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Trend.

Согласно проекту, из реестра медиа будут исключены медиа-субъекты, нарушившие требования, согласно которым газеты и онлайн медиа-субъекты считаются регулярными изданиями.

Также в следующих случаях субъекты будут исключены из реестра медиа:

- В случае смерти медиа-субъекта, являющегося физическим лицом, или признания его смерти или пропавшего без вести по решению суда, вступившему в законную силу;

- В случае внесения изменений в данные реестра субъекта печатных или онлайн-медиа. Если в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты внесения изменений эти данные вместе с соответствующими подтверждающими документами не представляются в ведомство (учреждение), определенное соответствующим ведомством исполнительной власти;

- При аннулировании лицензии субъекта аудиовизуальной медиа.

Журналисты, включенные в реестр медиа, исключаются в следующих случаях:

- при наличии заявления журналиста;

- при привлечении к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления;

- в случае смерти или объявлении умершим или пропавшим без вести по вступившему в законную силу решению суда;

- при снятии с налогового учета или прекращении предпринимательской деятельности журналиста, работающего индивидуально по гражданско-правовому договору на основе авторских прав.

- при исключении из реестра медиа-субъекта, с которым он работает индивидуально на основе авторских прав;

При исключении журналиста из реестра медиа удостоверение аннулируется ведомством (учреждением), определенным соответствующим ведомством исполнительной власти, об этом размещается информация на его веб-сайте.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом решения об аннулировании лицензии субъекты аудиовизуальных медиа будут исключены непосредственно из реестра медиа на основании информации, представленной в ведомство (учреждение), определенное соответствующим органом исполнительной власти.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)