В Азербайджане смягчается карантинный режим (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в связи с особым карантинным режимом.

Как сообщает в субботу Trend, в соответствии с решением:

- с 13 декабря 2021 года в Азербайджане возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги. Их услугами могут пользоваться только граждане, получившие две дозы вакцины от коронавируса, за исключением лиц моложе 18 лет, либо имеющие подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса или сертификат о противопоказании к вакцинации;

- объекты общепита будут работать с 00:00 31 декабря 2021 года до 02:00 1 января 2022 года;

- новогодние мероприятия в заведениях общепита должны быть организованы согласно действующим правилам, методическим указаниям и следующим требованиям:

1) общее количество гостей не должно превышать 150 человек, вместимость зала должна быть определена с учетом площади места проведения мероприятия;

2) все гости старше 18 лет, которые принимают участие в праздничном мероприятии, должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19 или иметь подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказании к вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей в данном случае не требуется;

3) использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток и тд.) на мероприятии является обязательным;

4) собственник помещения или объекта, на котором проводится мероприятие, обязан внести на портал icaze.e-gov.az данные о функционирующих в пределах данного объекта залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о времени начала и окончания мероприятия (не позднее 02:00), количестве гостей не позднее чем за пять дней до даты проведения мероприятия. Проведение праздничных мероприятий при нарушении данных требований запрещено;

- с 1 февраля 2022 года все сотрудники государственных органов (учреждений), всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений, независимо от форм собственности, от работы по трудовым или гражданско-правовым договорам, а также все работники сферы труда и услуг, указанных в приложении к постановлению Кабинета министров Азербайджана от 26 мая 2021 "О мерах, связанных с продлением срока особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений", должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19 или иметь подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказании к вакцинации.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)