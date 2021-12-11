Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета провели встречу в Институте Физиологии НАНА

БАКУ/Trend/ - 10 декабря 2021 года заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, д.ф.м. доцент Исмаил Эфендиев, специалист Научно-практического и учебного центра Азад Ахмедов и врач-инфекционист Центрального Таможенного Госпиталя Медина Абдуллаева в рамках двухстороннего меморандума о сотрудничестве провели рабочую встречу в Институте Физиологии Национальной Академии Наук Азербайджана.

Директор Института Физиологии НАНА им. А. И. Гараева, доктор биологических наук Улдуз Гашимова выразила удовлетворенность достигнутым прогрессом в области совместных научных исследований с Центральным Госпиталем Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета в период пандемии нового коронавируса, рассказала о своем видении дальнейшего сотрудничества в области выявления групп риска пациентов с вероятно тяжелым клиническим течением COVID-19.

Заместитель начальника Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, д.ф.м. доцент Исмаил Эфендиев отметил значимость совместного изучения различных медицинских, биологических и психологических аспектов у больных COVID-19 и постковидным синдромом, а также важность привлечения к научным исследованиям молодых специалистов и врачей-резидентов Центрального Таможенного Госпиталя, необходимость проведения совместных научных семинаров и симпозиумов.

В ходе конструктивного обмена мнениями сторонами была достигнута предварительная договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества, совместных научных публикациях и других аспектах двухсторонней деятельности.