БАКУ /Trend/ - В Азербайджане "Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19" интегрирован в мобильное приложение Electron Health, сообщает в понедельник Trend.

Для его получения в минздрав посредством данного приложения могут обращаться следующие категории лиц: беременные, кормящие матери, лица с рассеянным склерозом.

Мобильное приложение Electron Health можно загрузить из Google Play (Play Market) на устройствах с операционной системой Android и из APP Store на устройствах с операционной системой IOS.

Отметим, что регистрация в мобильном приложении E-Health проводится посредством Asan login.

(Перевод: Нубар Кулузаде)