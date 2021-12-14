В Азербайджане расширяется автодорога республиканского значения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Автомобильная дорога республиканского значения, соединяющая Сумгайыт с поселком Гаджи Зейналабдина Тагиева, расширяется до четырех полос, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Строительные работы в рамках проекта уже начались. Протяженность дороги составляет 13,7 километра. После завершения работ ширина дороги увеличится с 15 до 23-25 метров, а ширина проезжей части – с 7-10 до 15 метров. Ускоренными темпами продолжаются работы по демонтажу дорожного покрытия и строительству новой земляной насыпи. Завершено строительство боковых опор однопролетного моста на восьмом километре дороги. В настоящее время идут работы по переносу коммуникаций в связи с расширением трассы», - говорится в сообщении госагентства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)