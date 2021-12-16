Азербайджан ведет переговоры по закупке роботов для разминирования – Кямаледдин Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет переговоры по закупке роботов для разминирования.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Он отметил, что сотрудники МЧС Азербайджана продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин.

По словам министра, очистка освобожденных территорий от мин - это дело не одного дня.

«Переданные карты минных полей неточные, поэтому трудно очищать эти территории от мин. Но разминирование продолжается. По указанию Президента Азербайджана создан полк по разминированию. Также будут приобретены роботы для разминирования, и уже ведутся переговоры по этому вопросу. Кроме того, готовятся специально обученные собаки. После очистки этих территорий от мин будет построена инфраструктура, создаются условия для развития сельского хозяйства. После создания инфраструктуры будет обеспечено безопасное проживание на этих землях населения», - сказал Гейдаров.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)