Глава МЧС Азербайджана призвал владельцев страховать свою недвижимость

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы владельцы имущества страховали его для возмещения возможного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

«В Азербайджане действует ряд страховых компаний. Страховые взносы не такие уже высокие. Существует мировая практика. Если граждане будут ей следовать, то никаких проблем не будет», - сказал Гейдаров.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)