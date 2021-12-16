Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами слабый туман, морось, ветер умеренный юго-западный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 10-13 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 миллиметров до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном ночью и вечером местами ожидаются осадки, в горных районах возможен снег. Утром туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-7 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)