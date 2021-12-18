В Азербайджане выявлено еще 582 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 370 человек (версия 2)

(первая версия в 16:45)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 582 случая заражения коронавирусом, 1 370 человек вылечились, 15 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 609 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 585 284 человека вылечились, 8 182 – скончались, число активных больных составляет 15 931.

За последние сутки в стране проведено 10 495 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 739 928.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)