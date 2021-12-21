Создание региональных управлений образования в Азербайджане даст возможность сформировать единый формат сферы образования - министр

БАКУ /Trend/ - Создание региональных управлений образования в Азербайджане даст возможность сформировать единый формат сферы образования.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

Министр сообщил, что по определенным причинам система образования является чрезвычайно централизованной.

«К примеру, если педагог недоволен выделенными ему часами преподавания, то он обращается в министерство. С точки зрения оперативного решения проблем это разделение очень важно. В то же время хотелось бы, чтобы граждане подавали обращения в соответствующей форме. Иногда решение проблемы затягивается, потому что граждане неправильно доносят свои жалобы. Но если жалоба будет подана в конкретной форме, то вопрос можно будет решить более оперативно. Существует ряд неразрешимых проблем. К примеру, если гражданин не знает языка, на котором обучается, и хочет, чтобы его диплом был признан, то это невозможно», - сказал Амруллаев.

По его словам, создание региональных управлений образования будет способствовать быстрому решению текущих вопросов на местах.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)