Каждый год десятки директоров увольняют из-за нарушений - Эмин Амруллаев
БАКУ /Trend / - Каждый год десятки директоров увольняют из-за нарушений, допущенных ими в работе.
Как сообщает Trend, об этом заявил на брифинге министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Он отметил, что образовательный процесс эффективен, когда все работает правильно.
"Мы должны говорить об изменении сути, а не формы. Не имеет значения, кто назначает директора. Главное, как мы проделываем свою работу. Также необходимо понимать позицию руководителя школы. Если в подчинении директора находится 1 500-1 700 человек, то есть большая вероятность, что именно руководитель школы является причиной какой-либо проблемы", - добавил министр.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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