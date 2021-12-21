Каждый год десятки директоров увольняют из-за нарушений - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend / - Каждый год десятки директоров увольняют из-за нарушений, допущенных ими в работе.

Как сообщает Trend, об этом заявил на брифинге министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что образовательный процесс эффективен, когда все работает правильно.

"Мы должны говорить об изменении сути, а не формы. Не имеет значения, кто назначает директора. Главное, как мы проделываем свою работу. Также необходимо понимать позицию руководителя школы. Если в подчинении директора находится 1 500-1 700 человек, то есть большая вероятность, что именно руководитель школы является причиной какой-либо проблемы", - добавил министр.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)