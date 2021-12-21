В Азербайджане заново отстроены или реконструированы 3500 средних школ – Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последние годы были заново отстроены или реконструированы 3 500 средних школ.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

«В связи с инфраструктурой учреждений дошкольного образования подробной информации у меня нет. Эти учреждения накануне были переданы в ведение министерства образования. Но в целом государство проводит серьезную работу по улучшению этой инфраструктуры», - сказал Амруллаев.

Отметим, что 20 декабря 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О совершенствовании управления в государственной системе дошкольного образования», согласно которому государственные дошкольные учебные заведения (за исключением детских домов), находящиеся в подчинении местных органов исполнительной власти (по городу Баку – Исполнительной власти города Баку, по городу Гянджа – Исполнительной власти города Гянджа), переданы в подчинение министерства образования.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)