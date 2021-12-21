В Азербайджане вопрос предоставления учителям статуса госслужащих не стоит на повестке дня - министр
БАКУ /Trend/ - Вопрос предоставления учителям статуса госслужащих не стоит на повестке дня.
Как передает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Он напомнил, что заработная плата учителей финансируется из государственного бюджета.
«Также не обсуждается вопрос отправки на пенсию учителей после 30-35 лет работы. В настоящее время они выходят на пенсию по достижении 65 лет», - сказал Амруллаев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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