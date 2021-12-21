В минкультуры Азербайджана созданы новые отделы

БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана созданы два новых отдела.

Как сообщает Trend, об этом во вторник на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра» сказал министр культуры Анар Керимов.

По его словам, министерство приступило к реализации новой стратегии в сфере культуры.

"Необходимо ускорить процесс цифровизации в этой области. Также важную часть работы составляют эффективное управление финансами, привлечение частного сектора к реализации проектов в сфере культуры. В связи с новыми вызовами началось формирование в министерстве новых отделов, и два из них уже созданы», - сказал Керимов.

Он добавил, что также одним из приоритетных вопросов является продолжение пропаганды в мире азербайджанской культуры.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)