В Баку до конца 2022 г. начнут использоваться электробусы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку до конца 2022 года начнут использоваться электробусы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Было отмечено, что за прошедшие шесть лет 34% автобусного парка было заменено на экологически чистые автобусы стандарта «Евро-6» с CNG–двигателем: "Цель - довести до конца 2022 года этот показатель до 75% и ввести в эксплуатацию электробусы. По сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе, автобусы с CNG-двигателем выбрасывают в атмосферу на 30 процентов меньше углекислого газа и на 32% меньше диоксида азота. В 2019 году по сравнению с 2015 годом показатель объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта снизился на 3,3% (32,5 тонны), а на душу населения - на 5,8% (5,9 кг)», - сказали в БТА.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)