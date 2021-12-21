В Азербайджане продолжаются мониторинги для оценки состояния исторических памятников на освобожденных землях
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются мониторинги для оценки состояния исторических памятников на освобожденных территориях.
Об этом сказал во вторник журналистам министр культуры Анар Керимов, сообщает Trend.
Напомним, что после ноября прошлого года на освобожденных территориях было выявлено более 400 исторических и культурных памятников. По предварительным итогам мониторингов, около 95 процентов из них подверглись разрушению.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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