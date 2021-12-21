Завтра в Азербайджане ожидаются осадки
БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет дождливо, местами возможен ливень, который утром постепенно прекратится, днем преимущественно без осадков, ветер умеренный северный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку составит ночью 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 миллиметров до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.
В районах Азербайджана временами будет дождливо, местами снег, усиливающийся западный ветер.
Ночью ожидаются 2-6, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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