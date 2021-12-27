В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано 165 случаев ранних браков – Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано 165 случаев ранних браков.

Об этом, как сообщает Trend, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса с ежегодной информацией соответствующего органа исполнительной власти по контролю за обеспечением гендерного равенства.

Она отметила, что в 2020 году число детей, рожденных матерями до 18 лет, составило 1917. В 2019 году этот показатель составил 2320 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)