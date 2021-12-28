Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами возможен дождь, утром в отдельных местах туман, южный ветер вечером сменится на северный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 80-90 процентов, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)