Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь, прогнозируется туман, ветер северо-западный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)