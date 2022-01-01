Зарплата работников ряда сфер в Азербайджане повышается на 20%, 30% и 40%

БАКУ /Trend/- Президент Ильхам Алиев 17 декабря 2021 года подписал распоряжение о повышении заработной платы сотрудников государственных учреждений профессионального образования, учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе руководителей допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, работников, занимающихся деятельностью в сфере управления и обучения.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, с 1 января 2022 года месячные должностные оклады сотрудников государственных учреждений профессионального образования, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, работников, занимающихся деятельностью в сфере управления и обучения, повышаются в среднем на 20 процентов, руководителей физического воспитания – в среднем на 30 процентов, руководителей допризывной подготовки молодежи – в среднем на 40 процентов.