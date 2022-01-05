Названо число действующих в Азербайджане религиозных структур

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодня с начала процесса перерегистрации (01.09.2009) зарегистрирована 971 религиозная структура.

Как сообщили Trend в среду в Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана, 934 из них исламские, 37 - неисламские (26 - христианские, 8 - еврейские, 1 - кришнаитская, 2 - бахаитские) религиозные структуры.

Также госрегистрацию прошли 10 религиозных образовательных учреждений (колледжей).

В Азербайджане существуют 2253 мечети. Также функционируют 16 церквей и семь синагог. В целом в стране существуют 748 пиров (мест поклонения) и святилищ.

На ныне освобожденных от оккупации территориях Азербайджана из зарегистрированных историко-религиозных памятников 67 составляли мечети (18 из них в городе Шуша, 5 - в Агдаме, 19 - в Физули, 6 - в Зангилане, 5 - в Джебраиле, 8 - в Губадлы, 3 - в Лачине, 2 - в Кельбаджаре, 1 - в Ходжавенде), 139 - места поклонения, храмы, 192 - святилища. За период оккупации из 67 вышеупомянутых мечетей полностью были разрушены 65, частично разрушены и приведены в непригодное состояние две мечети.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)