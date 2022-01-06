Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к гражданам

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим в Казахстане, в связи с событиями в этой стране.

Как сообщает Trend, посольство рекомендовало гражданам следить за официальной информацией и держаться подальше от мест массового скопления людей.

Посольство заявило, что не получало никаких сообщений о том, что граждане Азербайджана пострадали во время акций протеста в Казахстане.

Отметим, что власти Казахстана на фоне массовых погромов в стране объявили режим чрезвычайного положения.