Азербайджанский врач-инфекционист о заболеваемости среди детей в зимний сезон

БАКУ /Trend/ - В последние дни увеличилось количество обращений в связи с заболеваниями среди детей, у большинства из которых фиксируются такие симптомы, как температура, слабость, кашель, диарея и т.д.

Как сказали Trend в четверг пресс-службе Клинического медицинского центра, такие заболевания носят сезонный характер.

"Это не COVID-19. Заражение коронавирусом среди детей встречается очень редко", - сказали в структуре.

По словам педиатра-инфекциониста Клинической детской больницы №2 при Клиническом медицинском центре Рены Гусейновой, основными причинами распространения сезонных заболеваний являются слабый иммунитет, тесные контакты в местах массового скопления людей.

"Для лечения ребенка необходима консультация с врачом, а до этого можно применять препараты для снижения температуры, также показано обильное питье, однако использование антибиотиков без разрешения врача недопустимо", - сказала она.

Гусейнова добавила, что соблюдение правил здорового питания и гигиены является одним из факторов, который поможет предотвратить заболеваемость сезонными болезнями.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)